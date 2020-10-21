شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كراسة شروط 611 وحدة بمجمع الصناعات في المحلة الكبرى (الأسعار والمساحات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بدء طرح كراسة الشروط الخاصة لـ611 وحدة بمجمع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وذلك ضمن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 2/11/2020، ويتم تقديم الطلبات حتى 23/11/2020، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات بالغربية ومقر هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى وذلك طبقا للمواصفات المرفقة.

وأوضح المحافظ أن الشاب المتقدم سيحصل على تمويل ميسر للآلات والمعدات ورأس المال العامل، وكذلك مساعدته في استخراج المستندات والتراخيص بالوحدة بالإضافة إلى التدريب والتسويق والدعم الفني.

وأضاف أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة حيث تقع على مساحة 34 فدانًا تم تقسيمها إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى وتبلغ مساحتها 14 فدانًا وبها 611 ورشة (48م 2) بنظام حق الانتفاع لإقامة ورش نسيجية وهي المعلن عنها، والمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 10 أفدنة تم طرحها بإجمالي (42) قطعة أرض ( 500- 1500م)، والمنطقة الثالثة على مساحة 10 أفدنة.

المواصفات والشروط:

- مساحة الوحدة (٤٨ مترًا مربعًا).

- أبعاد الوحدة ( ٦م ×٨ م).

١- الوحدة عبارة عن منشآت خرسانية.

٢- ارتفاع الوحدة ( ٥.٢٠ م) ومساحة عرض الوحدة ( ٦ متر)

٣- واجهات معمارية حديثة متميزة.

٤- المجمع مجهز بمنظومة إطفاء متكاملة.

٥- مدخل تغذية المياه بقطر ( ٢ بوصة) ومخرج للصرف الصحي بقطر ( ٦ بوصة)

٦- مدخل كهرباء جهد منخفض حتى ( ١٠ ك. ف. أمبير)

المبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز :

١- سداد مبلغ (٣٠٠ ج ) لا ترد وهي ثمن كراسة الشروط (يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة).

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٢- سداد مبلغ (١٠٠٠٠ ج م) مقابل تأمين جدية الحجز.

٣- يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم ( ١٤٤٠٠١٣٣٠٠٤١٢٧) لدى بنك الإسكندرية أو عن طريق الدفع الإلكتروني في حالة التقديم من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

- يضاف ١٪ مصاريف تحصيل إلكتروني في حالات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

شروط عامة:

- الوحدات مطروحة بنظام الإيجار، حيث يتم تحصيل قيمة الإيجار بشكل ربع سنوي ويتم زيادتها بنسبة (١٠٪) سنويًا من السنة الثانية للتعاقد

أسعار الوحدات الصناعية :

- قيمة إيجارية رمزية ( ١٩.٧٧ ج م للمتر المربع في الشهر)

القطاعات الصناعية المستهدفة :

(المفروشات والملابس الجاهزة- الهندسي – الكيماوي ).