شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد عن لقاء الأهلى والوداد يوم الجمعة: الأمطار لن تعوق المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة رصدت حالة عدم الاستقرار فى الجو منذ 10 أيام وهى حالة غير قوية وليست خفيفة، موضحًا أن الموجة الجوية المتوقعة غير قوية ولكن لا يجب الاستهانة بها.

وأكمل شاهين، خلال حوار لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على قدرة أداء بعض محطات الأرصاد، مشيراً إلى أن الموجة المقبلة ستستمر لمدة 5 أيام، وستكون ذروة الطقس السيئ تلك الموجهة هي يومى الجمعة والسبت والأحد.

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وعن مباراة الأهلى والوداد يوم الجمعة المقبله، تابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، قال شاهين:" الأمطار لن تعوق مباراة الأهلي يوم السبت المقبل أن شاء الله"، موضحاً أن التوقع لشهر كامل ليس دقيقًا، ولكن 3 أيام يكون دقيقاً إلى حد كبير

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشرقة وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من "السلوم – سيوة – مطروح"، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية بنسبة 80% تقريباً، وذلك على " السلوم – مطروح – سيوة"، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة هلى بعض مناطق من البحيرة وكفر الشيخ.