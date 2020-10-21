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الشرطة الأمريكية تعلن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر فى إطلاق نار بهيوستن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بعد تعرضهما لإطلاق نار فى مجمع سكنى فى جنوب غرب هيوستن، مشيرة الى أنه تم القبض على مشتبه به ونقله إلى المستشفى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت الشرطة الأمريكية أنها تلقت بلاغا يتعلق بشكوى عنف منزلي، مشيرة إلى أنه لدى حضور عناصرها للتحقيق في البلاغ، تعرضوا لإطلاق نار.

ولفتت الشرطة الأمريكية إلى أن الرقيب الذي توفى يدعى هارولد بريستون، وكان يخدم في القسم لمدة 41 عاما، أما الضابط المصاب فهو كورتني والر، ويخدم في القسم لمدة ثلاث سنوات.

 

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