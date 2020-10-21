شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجامعة العربية يوجه بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بجمهورية مصر العربية. وستضم هذه البعثة التي يرأسها السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة، وفي عضويتها مجموعة من المتابعين ينتمون لجنسيات عربية مختلفة باستثناء جنسية بلد المقر.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، أنه تم وضع برنامج عمل يتضمن على الخصوص إجراء مقابلات لرئيس البعثة مع الفاعلين المعنيين بهذا الاستحقاق، وتنظيم دورة تدريبية لفائدة المتابعين حول النظام الانتخابي المعمول بهوالاطلاع على الإجراءات ذات الصلة برصد وملاحظة كافة العمليات الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر المقبل، وذلك وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وفي التزام بالقوانين المحلية ومقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2020.

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ومن المقرر أن ينتشر الفريق خلال المرحلة الأولى في بعض المحافظات إعتبارا من السبت 24 أكتوبر علما بأنه تم استحداث غرفة عمليات للتنسيق والتواصل وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية التي ترد عليها من أعضاء البعثة على أن تصدر بيانات تمهيدية وإعداد تقرير نهائي يتضمن حصيلة الملاحظات معززة بجملة من التوصيات التي سترفع للهيئةالمذكورة.

وتندرج مهمة هذه البعثة في نطاق حرص جامعة الدول العربية على دعم مسارات الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي في العالم العربي وتطلعها لأن تشكل انتخابات أعضاء مجلس النواب في هذا البلد العربي الوازن محطة واعدة في سياق حركية العمل الوطني لتوطيد دعائم الصرح المؤسساتي والإسهام الفاعل في تثبيت المقومات الأساسية للدولة المصرية على أساس الحقوق الدستورية بما فيها الحق في ضمان مشاركة المواطن في الحياة العامة من خلال ممارسة الحق في الترشح والانتخاب.