شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تطمئن المواطنين: "موجة الطقس السيئ لن تكون مثل مارس الماضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد موجة من الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة لكنها أقل حدة من العام الماضى فى نفس التوقيت، قائلة:"فى قلق على السوشيال ميديا وتهويل للحالة الجوية حابة أطمن كل المشاهدين الحالة متوسطة وليست غزيرة ولن تكون شبه حالة مارس الماضى".

وأكملت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، تقديم تامر أمين عبر فضائية النهار، أن الهيئة تتابع حالة التقلبات منذ أكثر من 10 أيام ونرصد على مدار الساعة حالة الطقس، كما أبلغنا غرفة العمليات فى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاحتياطات اللازمة فى أرجاء البلاد.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه كانت هناك مواقع تتحدث عن حالة الطقس السيئ فى مصر وكانت هناك حالة من التهويل، موضحة أنه غدا بدء موجة من التغير فى الأحوال الجوية بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية تمتد لمناطق بالوجه البحرى.

وتابعت، أن كمية الأمطار فى السواحل ومختلف أنحاء مصر بدءا من الخميس المقبل ستكون فى ازدياد، كما أن ذروة الموجة الطقس ستكون خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وستزداد كمية الأمطار.