شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأن تخفض بنسبة 3.5%؜ التعويضات التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1 يونيو 2019 وحتى 31 مارس 2020. وتضمن القرار أن ينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة عن شهر مايو 2017، عدا جدول حساب التعويضات فى عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية فيكىن التخفيض بنسبة 7.5%؜ عن شهر مايو 2017 .

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