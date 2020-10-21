شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الطقس السيئ يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الطقس السيء الذي تشهده البلاد الأيام المقبلة سيكون مساء يوم الجمعة المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن موجة الطقس السيء تستمر حتي الأحد المقبل.

وأشار إلي أن موجات التقلبات الجوية تختلف من حالة الي حالة ولن ترتقي الأيام المقبلة الي الموجة العنيفة التي شهدتها البلاد في السابق.

ومن جانب اخر،قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة كانت أصدرت بيانا بأن يوم الثلاثاء فرص الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، عند السلوم ومطروح والضبعة، موضحاً أن هذه المناطق بها سحب رعدية وبعض الأماكن بها سقوط أمطار.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن فرص سقوط الأمطار بالقاهرة الكبرى اعتبارا من الجمعة إلى الأحد من متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحياناً.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه تم رصد حالة أمطار تصل لما شاهدناه في شهر مارس أو أكتوبر الماضى، ولكنها حالة من عدم الاستقرار الطبيعية التى تكون موجودة فى فصل الخريف، ولم يتم التنبؤ بنشاط الرياح بشكل قوى.

وذكر أن هناك سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى قد تمتد للقاهرة في نهاية الفترة وتصل لحد السيول على مناطق الشمال ووسط سيناء السبت والأحد، ويبدأ انخفاض درجات الحرارة من الخميس الأحد من 28 إلى 25 درجة.