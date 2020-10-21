شكرا لقرائتكم خبر عن البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة تستقبل أصوات المصريين بالخارج غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل غدا الأربعاء البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة اجنبية أصوات المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عبر البريد المستعجل، حيث يقوم الناخبون بإرسال بطاقات الاقتراع التى قاموا بطباعتها على مدار أمس واليوم من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التابعين لها.

ويواصل المصريون بالخارج في 124 دولة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني والأخير طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بأصواتهم عبر البريد حيث يسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى بالتصويت فقط.

Advertisements

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المصريين بالخارج الذين قاموا بطباعة بطاقات الاقتراع، بإرسالها عبر البريد مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها فى الخارج حيث يقوم الناخب بوضع بطاقتى إبداء الرأى بالنظامين الفردي والقوائم فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.