شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين متابعة النشرة الجوية يوميا خلال موجة التقلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة أخر التحديثات التوقعات حالة الطقس يوميا من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعى (6 أيام)، الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما ناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ( https://m.facebook.com/lema.gov.eg، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة الإتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على التليفونات الآتية:- 24646721 24646719 والهيئة العامة للأرصاد الجوية تتمنى السلامة للجميع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الأحد المقبل.

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ويسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، شديد الحرارة على جنوب لصعيد والرياح معتدلة.





كما يشهد اليوم شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء ، مع سقوط أمطار متوسطة تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية "سيوة – السلوم – مطروح – الضبعة" تكون خفيفة على الإسكندرية.





ويكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.