شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوى يضرب جنوب غرب أيسلندا بقوة 5.5 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الأرصاد الجوية، فى أيسلندا على موقعه الإلكتروني، إن زلزالا قويا هز جنوب غرب البلاد، اليوم، الثلاثاء.

وقال المكتب إن الزلزال وقع الساعة 01:43 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1343 بتوقيت جرينتش)، وسجلت قراءته الأولية قوة بلغت 5.5 درجة، مضيفا أنه تم رصد عدة هزات ارتدادية.

وكانت بيانات أولية للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكرت أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي بلغت قوته 5.7 درجة، إلا أن الرقم جرى تعديله بعد ذلك إلى 5.5 درجة.

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