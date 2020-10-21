شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى من الجمعة للأحد من متوسطة إلى غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة كانت أصدرت بيانا بأن يوم الثلاثاء فرص الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، عند السلوم ومطروح والضبعة، موضحاً أن هذه المناطق بها سحب رعدية وبعض الأماكن بها سقوط أمطار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن فرص سقوط الأمطار بالقاهرة الكبرى اعتبارا من الجمعة إلى الأحد من متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحياناً.

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وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه تم رصد حالة أمطار تصل لما شاهدناه في شهر مارس أو أكتوبر الماضى، ولكنها حالة من عدم الاستقرار الطبيعية التى تكون موجودة فى فصل الخريف، ولم يتم التنبؤ بنشاط الرياح بشكل قوى.

وذكر أن هناك سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى قد تمتد للقاهرة في نهاية الفترة وتصل لحد السيول على مناطق الشمال ووسط سيناء السبت والأحد، ويبدأ انخفاض درجات الحرارة من الخميس الأحد من 28 إلى 25 درجة.