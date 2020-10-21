شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تطلق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى 6 محاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا "عن بعد" في 6 محاكم ابتدائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها اليوم، إن الوزارة أطلقت خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا "عن بعد" في 6 محاكم ابتدائية، هى محكمة القاهرة الجديدة ، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة ، محكمة جنوب القاهرة ، محكمة جنوب الجيزة ومحكمة شمال الجيزة.

وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها ، دون التوجه للمحكمة ، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية, ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .

وجدير بالذكر أنه قد سبق اطلاق تلك الخدمة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

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وتدعو وزارة العدل المحامين لاستخدام هذه الخدمة الجديدة ، وترحب بما يعن لهم من مقترحات ؛ تيسيراً عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين، والاسراع في تحقيق العدالة .











