شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الثالثة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تصنيف التنافسية الرقمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفو جراف تناول فيه تصنيف التنافسية الرقمية والذى نٌشر ضمن تقرير " الصاعد الرقمي" الصادر عن المركز الأوروبى للتنافسية الرقمية فى سبتمبر 2020.

وقد جاءت مصر فى المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والجزائر، بمجموع نقاط 114 نقطة، خلال الفترة (2017-2019)، كما حصلت على 29 نقطة فى محور "النظام البيئى الرقمي"، و85 نقطة فى محور "الثقافة الرقمية".

Advertisements

وكذلك سلط التقرير الضوء على أبرز إنجازات مصر فى مجال التنافسية الرقمية؛ حيث أعلنت الحكومة فى 2018 عن إنشاء "مدينة المعرفة" فى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، لتصبح مركزًا إقليميًّا للابتكار والتطوير العلمي. وفى 2019 أصبحت مدينة بورسعيد أول مدينة رقمية فى مصر، وكذلك تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام الضريبى، ووضع إطار تشريعى قوى يكفل حوكمة التجارة الإلكترونية، وأمن البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة عن رغبتها فى بناء 4000 مركز شباب فى مختلف أنحاء الجمهورية؛ لتطوير القدرات البشرية حول التحول الرقمي.

ويستند التقرير إلى بيانات تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادى العالمي؛ حيث يتضمن "الصاعد الرقمي"140 دولة تم تصنيفها إلى 9 مجموعات هي: (مجموعة الدول السبع، مجموعة العشرين، منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، منطقة أوراسيا، منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية، منطقة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منطقة جنوب آسيا، منطقة إفريقيا جنوب الصحراء).