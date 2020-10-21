شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات: مصر من الدول القليلة التى أقرت حق مواطنيها بالخارج فى التصويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، رسالة للمصريين بالخارج أكد خلالها أن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقامتهم؛ إيمانًا بدورهم في بناء وطنهم وسعيهم الدائم لرفعة الدولة المصرية .
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمة للمصريين المقيمين في الخارج اليوم الثلاثاء إن الهيئة الوطنية للانتخابات، بذلت كل جهد ممكن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من أجل تمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، بما ييسر عليهم ويراعي النظم المعمول بها في دول إقامتهم، ويحفظ لإجراءات الاقتراع سريتها ونزاهتها.
وتنطلق غدا الأربعاء عملية التصويت للمصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط إجراء انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، بنسبة ترشح للمصريين المقيمين في الخارج، وذوي الإعاقة، والشباب والمسيحيين، والشباب.
كما جاء استحداث اشتراط إدراج المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس النواب ضمن نظام القوائم لقبول أوراق الترشح، محددًا مرشح واحد لكل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا و3 مترشحين عن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي حمل رقم 54 لسنة 2020، أن المصريين المقيمين في الخارج يجب أن يقدموا إقرارًا بذلك مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة؛ بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية او أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: مصر من الدول القليلة التى أقرت حق مواطنيها بالخارج فى التصويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.