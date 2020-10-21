شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات: مصر من الدول القليلة التى أقرت حق مواطنيها بالخارج فى التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، رسالة للمصريين بالخارج أكد خلالها أن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقامتهم؛ إيمانًا بدورهم في بناء وطنهم وسعيهم الدائم لرفعة الدولة المصرية .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمة للمصريين المقيمين في الخارج اليوم الثلاثاء إن الهيئة الوطنية للانتخابات، بذلت كل جهد ممكن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من أجل تمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، بما ييسر عليهم ويراعي النظم المعمول بها في دول إقامتهم، ويحفظ لإجراءات الاقتراع سريتها ونزاهتها.

وتنطلق غدا الأربعاء عملية التصويت للمصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط إجراء انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، بنسبة ترشح للمصريين المقيمين في الخارج، وذوي الإعاقة، والشباب والمسيحيين، والشباب.

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كما جاء استحداث اشتراط إدراج المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس النواب ضمن نظام القوائم لقبول أوراق الترشح، محددًا مرشح واحد لكل قائمة مخصص لها 42 مقعدًا و3 مترشحين عن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي حمل رقم 54 لسنة 2020، أن المصريين المقيمين في الخارج يجب أن يقدموا إقرارًا بذلك مصحوبًا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة؛ بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية او أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.