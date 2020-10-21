حصاد الوزارات.. أمطار على السواحل الشمالية غدا وتصل للسيول الجمعة والسبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. أمطار على السواحل الشمالية غدا وتصل للسيول الجمعة والسبت صرف 550 جنيها لمستفيدى "كرامة" ضمن المساعدات النقدية لشهر أكتوبر الكهرباء تتلقى 815 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية حتى الآن #ادعم_اذاعه_القران_الكريم.. مغردون: منارة للعلم والمعرفة ونشر للإسلام الوسطى محافظة القاهرة تخلى عقارين بالأزبكية للخطورة الداهمة.. صور وزير التعليم العالى بجنوب السودان يزور مجمع الأديان وزيرة الهجرة تشارك فى احتفالية الكنيسة الأرثوذكسية باليوم العالمى للعصا البيضاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعلن عن منح تدريبية فى ريادة الأعمال خارج مصر Advertisements القوى العاملة تتواصل مع الطبيبة المعتدى عليها بالكويت.. وتؤكد:"حقوقها محفوظة" وزيرة التضامن: قانون جديد لإصدار بطاقات ذكية لخدمات المسنين بدور الرعاية والمعاشات جهاز تنظيم الكهرباء يتدخل لإلغاء محضر سرقة تيار لأحد المواطنين غداً.. مصر للطيران تسير 34 رحلة دولية تقل 3300 راكب إلى دول مختلفة مركز الأزهر للفتوى يضع برنامجا شاملا للاحتفال بالمولد النبوى الشريف نقابة الصيادلة تطالب بغلق صفحات وتطبيقات إلكترونية تبيع الأدوية للمواطنين غادة والى تعتمد 7 قرارات حول مواجهة الاتجار فى الأسلحة النارية والأدوية المغشوشة المترو يشدد على الركاب ارتداء كمامات خلال استقلال خطوطه لعدم التعرض للغرامة وزير الرى يتفقد غرفة إدارة جلسات أسبوع القاهرة للمياه الصحة تعلن تقديم الخدمة الطبية لـ 66 ألف مواطن بالمجان خلال النصف الأول من أكتوبر الهجرة: استجابة فورية لكل استفسارات المصريين بالخارج الواردة لغرفة عمليات الانتخابات

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