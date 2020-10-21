الهيئة الوطنية تنتهى من طباعة بطاقات الاقتراع وتسليمها للقضاة الخميس والجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من طباعة بطاقات إبداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين، بالنسبة للمصريين فى الداخل، فى انتخابات مجلس النواب تمهيدا لتسليمها للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومى الخميس والجمعة.

وتضمنت بطاقة اقتراع بالنظام الفردى جميع أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وكذا كل بطاقة بالنظام القائمة جميع القوائم المتنافسة.

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وجاء أكبر عدد مرشحين فى بطاقات الاقتراع فى 5 دوائر بالنظام الفردى دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية يتنافس فيها 71 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد، ودائرة الوراق بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 61 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد، ودائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 54 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد، ودائرة الفتح بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 51 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد، ودائرة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة يتنافس فيها 50 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.