شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الجريمة الإرهابية بخطف 8 مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين. وعبر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه. Advertisements

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