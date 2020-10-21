شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة"، مشدداً على استمرار تشغيل كافة غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، بأنه تم استعراض تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على مصر خلال الفترة من اليوم الموافق 20 أكتوبر الجارى، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 من نفس الشهر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية أحياناً على عدد من مناطق الجمهورية، فى حين قد تصل إلى حد السيول فى مناطق أخرى، هذا إلى جانب ما يصاحب ذلك من انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر الجارى على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

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ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفورى فى المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة فى أيام ذروة هذه الموجة، المتوقع لها، حسب التقارير، الجمعة، والسبت.

ومن جانب آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن تخفض بنسبة 3.5%؜ التعويضات التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك خلال المدة من 1 يونيو 2019 وحتى 31 مارس 2020.

وتضمن القرار أن ينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة عن شهر مايو 2017، عدا جدول حساب التعويضات فى عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية فيكىن التخفيض بنسبة 7.5%؜ عن شهر مايو 2017.