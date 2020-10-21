شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا ورعدية على أقصى الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشرقة وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من "السلوم – سيوة – مطروح"، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





كما يتوقع خبراء الأرصاد، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية بنسبة 80% تقريباً، وذلك على " السلوم – مطروح – سيوة"، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة هلى بعض مناطق من البحيرة وكفر الشيخ.





ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربيةو شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

ويسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، شديد الحرارة على جنوب لصعيد والرياح معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.