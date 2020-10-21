شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وزير التعليم: لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعى.

وزير التعليم: لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعي.

الفاو تكشف: يتآكل من التربة العالمية ما يعادل ملعب كرة قدم كل 5 ثوانٍ

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، من خطورة استمرار تآكل التربة على مستقبل الغذاء العالمى، وقالت الفاو فى تقرير نشرته على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "كل 5 ثوانٍ يتآكل من التربة ما يعادل ملعب كرة قدم وبمجرد أن نفقد هذه التربة لن نراها مرة أخرى فى حياتنا، ولن نتمكن من انتاج غذائنا لأن تآكل التربة يهدد أمننا الغذائي".

من الصحة للمواطن عبر نشرة تليفزيون الخليج 365: مصل الأنفلونزا ضرورى

بث تليفزيون الخليج 365، نشرة أخبار الرابعة، التى حملت أخبارا هامة حول اللقاحات، الخاصة بكورونا، وكذلك الخاصة بالأنفلونزا.

الرجاء المغربي يحتج رسميا لـ"كاف" على "التحكيم" أمام الزمالك

أعلن نادي الرجاء المغربي، تقدمه باحتجاج رسمي إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم الكاميروني أليوم نيانت وفقًا للبيان الرسمي الذى أصدره النادى اليوم، الثلاثاء، والذي أدار المواجهة الأخيرة أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز أبناء القلعة الأبيض بهدف، وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين في ستاد القاهرة يوم السبت المقبل.

وزارة العدل تطلق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى 6 محاكم

أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا "عن بعد" في 6 محاكم ابتدائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.

زلزالا قويا يهز جنوب غرب أيسلندا بقوة 5.5 درجة

قال مكتب الأرصاد الجوية، فى أيسلندا على موقعه الإلكتروني، إن زلزالا قويا هز جنوب غرب البلاد، اليوم، الثلاثاء.

كيف ساهم مشروع الرمال السوداء العملاق بكفر الشيخ فى توفير فرص عمل للشباب؟

تشهد محافظة كفر الشيخ مشاريع قومية جديدة، منها ما تم الانتهاء منه، مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومنها تجرى الأعمال بها أهمها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس، ومصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، وكشف آخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ممارسات تركيا بانتهاك حرية التعبير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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محمود محيى الدين 25 عاما من المناصب المهمة حتى مدير صندوق النقد

انتخب المرشح المصرى الدكتور محمود محيى الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولى، وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التى تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.

السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمناً التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومؤكداً التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كافة ارجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كبير مذيعى القرآن الكريم لتليفزيون الخليج 365: نرفض اعتذار الشاب الساخر ولازم يتحاسب

قال رضا عبدالسلام، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم، إن الفيديو الذى ظهر فيه شاب يقلد مذيعى إذاعة القرآن الكريم لا يليق بإذاعة هى الأولى من حيث النشأة فى العالم أجمع والأولى فى الدعوة للإسلام منذ النشأة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

أول اعتذار من صاحب السخرية من إذاعة القرآن الكريم: آسف ماكنتش أقصد

تحدث محمد أشرف صاحب الفيديو المتداول والذى ظهر فيه هو يقلد مذيعى إذاعة القرآن الكريم لـ"تليفزيون الخليج 365"، ووجه رسالة إلى الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق قائلًا: "أنا من محبيها ومن محبى الإذاعة وكل اللى حصل إنى قلدت البرومو بتاع البرامج والمقدمين ومذكرتش أى حد بأى سوء".

الهيئة الوطنية: تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وحقيبة لكل قاضى للوقاية من كورونا

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، حقيبة لكل قاضى فى انتخابات مجلس النواب من المشرفين على اللجان الفرعية تحتوى على الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عمليات التصويت.

الهيئة الوطنية تنتهى من طباعة بطاقات الاقتراع وتسليمها للقضاة الخميس والجمعة

نتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من طباعة بطاقات إبداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين، بالنسبة للمصريين فى الداخل، فى انتخابات مجلس النواب تمهيدا لتسليمها للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومى الخميس والجمعة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: مصر من الدول القليلة التى أقرت حق مواطنيها بالخارج فى التصويت

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، رسالة للمصريين بالخارج أكد خلالها أن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقامتهم؛ إيمانًا بدورهم في بناء وطنهم وسعيهم الدائم لرفعة الدولة المصرية .

وصول فرجانى ساسى القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

وصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لمطار القاهرة مع بعثة فريق الوداد المغربى على متن الطائرة الخاصة التى وصلت من المغرب منذ قليل، وذلك بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا الخاصة به والتى ظهرت سلبية، وينضم ساسى لتدريبات الزمالك غدا استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

انطلاق قطار تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب فى 124 دولة غدا

ينطلق غدا الأربعاء قطار تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عبر البريد المستعجل، حيث يقوم الناخبون بإرسال بطاقات الاقتراع التى قاموا بطباعتها على مدار أمس واليوم من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التابعين لها.