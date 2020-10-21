شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": إطلاق مشروع إقليمى مع شركاء دوليين لإدارة هجرة اليد العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الخارجية أمس الاثنين فى فعالية الإطلاق الرسمى لتنفيذ المكون المصرى للمشروع الإقليمى الخاص بحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا "THAMM"، والذى يهدف إلى إيجاد نهج شامل لإدارة انتقال وهجرة اليد العاملة بين دول شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والاتحاد الأوروبى، وقد عُقدت الفعالية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية بالمشروع.

ألقى السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، كلمة أكد فيها على اهتمام الحكومة المصرية بالمشروع ارتباطا بتنفيذ "رؤية مصر 2030" التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم، إضافة لاتساقه مع أهداف العهد الدولى للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة، وتطلعه لأن يمثل المشروع نواة للمزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين لتشجيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة من جنوب لشمال المتوسط، بما يسهم فى التصدى للهجرة غير الشرعية وسد الفجوة الحالية بين الطلب والعرض على الأيدى العاملة المؤهلة.

Advertisements

ركزت الكلمات التى ألقاها سفيرى كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبى فى القاهرة على ما يمثله المشروع من مكسب للأطراف الثلاثة المعنية، وهى الأيدى العاملة ودول المنشأ ودول المقصد، وذلك من خلال توفير فرص عمل للأيدى العاملة المؤهلة فى دول المنشأ بشمال أفريقيا من خلال هجرة آمنة ومنظمة للدول الأوروبية المشاركة بالمشروع، إضافة لتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبى من الأيدى العاملة المؤهلة والمدربة المتوفرة بدول المنشأ، بما يساهم فى تنميتها الاقتصادية على ضوء قلة أعداد الأيدى العاملة المحلية ببعض دول الاتحاد الأوروبي.