شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية عن قتل أم لطفليها فى العراق: لحظة عمى موجودة فى كل شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، على واقعة إلقاء أم لطفليها فى نهر دجلة بجريمة هزت الرأى العام العراقى، قائلا:" ده موجود فى كل البشر من أعلى طبقة من البشر لأصغر طبقة، ولحظة العمى هذه تأتى لكل شخص وتختلف من شخص لأخر، لكن لا يستثنى منها أحد إلا الأنبياء لأنهم معصومون".

وأكمل عطية، خلال حوار لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن الخطاب الدينى يجب أن يحذر من ارتكاب المعاصى ويجب أن يكون الناصح هينًا لينًا، مشيراً إلى أن دور المرأة ليس صغيراً فى المجتمع ولكنها هى من تقوم بتربية الأطفال.

وأكمل مبروك عطية، أن حالات الطلاق تتم ولم يحدث ندم على وقوعها ولم تكن هنالك رجعة، قائلا:"واحد طلق مراته وهى بالنسبة له مطلقة والعيال عياله"، موضحاً أن ما يحدث من جرائم تجاه الأطفال دليل على غياب الخطاب الدينى الصحيح.

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