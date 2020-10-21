شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مدرسة خاصة ردا على "خناقته" مع ولى أمر: أنا بمثل مصر فى وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد فاروق مدير مدرس خاصة، أن الأمن أخذ تعليمات بقياس درجة الحرارة للأطفال أثناء دخول المدرسة، وخلال تلك الفترة اعترض بعض أولياء الأمور على عدم جلوس أبناءهم في أماكنهم، وقال: "فوجئت بولية أمر بتقولى على باب المدرسة أطلع أجيب بنتى إزاي، قولتلها مينفعش يا فندم من الباب ده، فوجئت بيها بتزعق وبتتهمنا بالافتراء، وأنا طلبت منها أنها تشتكينا رسميا".

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc: "جوزها جه الساعة 12 ونص، وأنا كنت برة وأول ما جيت فوجئت وأنا داخل أنه بيمد إيده عليا، وتعدى عليا، والمدرسة دي تمثل مصر وكيان مصر، وأنا الممثل القانونى لها، ولما تتهان المدرسة من حقى أرد، وده تعدى علينا أثناء تأدية عملنا".

وقال: "أنا قيادة فى الوزارة وعارف بعمل إيه كويس، والناس بتدفع مبالغ ضئيلة للغاية وبيتدعوا عالمدرسين، أنا مش فاهم هو أحنا مندافعش عن نفسنا؟، تغور الوظيفة لو كان فيها إهانة".