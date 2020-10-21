شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت تعليقا على الطالبات المغتربات:"إحنا صعايدة وبناتنا فى عنينا ومش هنسبهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن قبول الجامعة بعض الطلاب من محافظات الصعيد، من أجل إبعادهم عن خلاقات الثأر بمحافظاتهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام.

وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تقوم بدورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.

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وفى سياق آخر أكد "الخشت"، أنه رفض تقليل أعداد الطالبات في المدن الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا وظل على مدى شهرين يبحث مع المسؤولين طرق عمل المدن بكامل طاقتها مع الحفاظ على صحة الطالبات واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابع:"مش ممكن اسيب بنتنا في الشارع ..استوعبنا جميع الطالبات اللاتى ينطبق عليهن شروط الإقام..لن نترك فتاة واحدة للسكن الخارجي طالما تنطبق عليها الشروط ..أحنا صعايدة وبناتنا في عنينا وهنحافظ عليهم ومش هنسبهم ".