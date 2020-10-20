شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: موجة الطقس السيئ ليست قوية.. وذروتها من الجمعة إلى الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيء والتقلبات الجوية، بدأت الثلاثاء، وتستمر حتى الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد توقعت هذه الموجة منذ 10 أيام.
وأضاف «شاهين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الموجة الحالية من الطقس السيء والتقلبات الجوية لا يجب الاستهانة بها، مؤكدًا أن ذروتها في أيام «الجمعة والسبت والأحد».
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الوضع في مصر
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اصابات
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105,547
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تعافي
98,314
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وفيات
6,130
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