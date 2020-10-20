شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي بعد واقعة «مدرسة فيصل»: «الوضع صعب.. متحسسوش الطلاب بالمهانة والفقر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الاعلامية لميس الحديدي على واقعة مشاجرة وقعت بين أولياء أمور ومدير مدرسة خاصة في منطقة فيصل، وأثار حالة من الجدل والغضب بسبب عدم سداد المصروفات.

قالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»: «موضوع بدأنا نشوفه بأشكال مختلفة في مدرسة أخرى قامت بكتابة أسماء الطلاب على لوحة على سور المدرسة، وهذا المشهد غير مضحك خالص، هو مؤذي، البداية لا يمكن لمدير أي مدرسة أن تشهر بهذا الشكل بطلاب لم يدفعوا المصاريف لأنه يؤثر على نفسية الأطفال ولا تمثل سياسة الدولة أو وزارة التعليم».

تابعت: «هناك طرق عديدة للتعامل مع الأمر بخلاف أن تقوم بكتابة أسمائهم على جدران المدرسة أو حبسهم ومعاقبتهم في (النوتي كورنر)، ياشيخ حرام عليك ده بالنسبة لمدير المدرسة».

استكملت: «بالنسبة إلى ولي الأمر، الشجار ماينفعش والضرب ماينفعش مع تقديري لغضبك في الموقف ماينفعش تضرب بالايدين، والسؤال بقى ماهي محصلة هذه الأحداث والرسالة التي تصل للطلاب سواء من تصرف المدير أو رد فعل ولي الأمر؟ القصة بعيدة عن وزارة التربية والتعليم ومسيئة للطلبة وللمدرسة نفسها».

ختمت الحديدي بقولها: «إزاي تعاقبوا الأطفال اللي مدفعوش المصاريف؟ ده تصرف خالي من الرحمة والأخلاق والقانون، الرحمة بالأطفال إحنا في سنة كورونا وكل الناس وضعها المادي صعب، ليه تحسسوا الطلاب بالمهانة والفقر؟!».

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