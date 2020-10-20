شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات له، مساء الثلاثاء: «ما زالت إذاعة القرآن الكريم تؤدي دورا متميزا في الثقافة الإسلامية الرصينة وتستحق كل الدعم وكل التقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة».
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