شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: جيشنا قوى وشعبنا واعٍ.. ولا أحد يستطيع الاعتداء علينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن قوة الجيش العظيمة ووعى المصريين يقفان حائلا وسدا منيعا أمام أى معتد يريد النيل من مصر وأرضها، لافتا إلى أن مهمة تجهيز وإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية واحدة من أشرف المهمات على الإطلاق، لأن ثمنها الروح والدم وليس العمل والعرق.

وأعرب الرئيس السيسى، فى كلمته بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، عن شكره لأسر وأولياء أمور طلبة الكليات العسكرية الذين أحسنوا فى تربية أبنائهم وأنفقوا عليهم، ليقدموا أبناءهم لمصر ويصبحوا مسؤولين عن حماية هذه الدولة وأمنها وسلامتها، مؤكدا أن هذا أمر عظيم جدا أن تقدم تلك الأسر أبناءها فداء لمصر.

ووجه الرئيس التحية إلى الخريجين، مشددا على أن المهمة التى تم تجهيزهم من أجلها هى واحدة من أشرف المهام لأنها تكون فداء لحماية الوطن وترابه وأهله، مشددا على أهمية الوعى لدى المصريين، وأكد أن لا أحد يستطيع الاعتداء على مصر ما دام شعبها واعيا وجيشها قويا، وأن مصر لا تعتدى على أحد.. مشددا على أن وعى المصريين وقوة الجيش قادران على حماية مصر من أى معتد.

ووجه الرئيس السيسى الخريجين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بضرورة العمل على بناء وعى للمجندين الذين يلتحقون بصفوف القوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، لأن ذلك سيعمل على خلق وعى كامل بالمجتمع.

ولفت إلى أن النيل من وعى المصريين لا يقل خطرا عن أى معتد قد ينال من الدولة أو يعتدى عليها، وأن الهدف فى النهاية هو تحريك الشعوب لإيذاء بلادهم.

وأضاف السيسى: «كل القضايا والمشاكل الموجودة فى كل الدول، لم ولن تنتهى، لأن ذلك من سنن الدنيا، فلا يوجد هناك منطق الدولة الكاملة، ولكن الفكرة كلها حول حشد الرأى العام بصورة سلبية، من خلال التشكيك والكذب والافتراء».

وكان الرئيس السيسى شهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 114 حربية، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة، «دفعتا الفريق أول كمال حسن على»، والدفعة 71 من الكلية البحرية، «دفعة الفريق فخرى/ أشرف محمد رفعت»، والدفعة 87 من الكلية الجوية، «دفعة الفريق فخرى/ على مصطفى بغدادى»، والدفعة 57 من الكلية الفنية العسكرية، «دفعة اللواء فخرى مكلف/ إبراهيم السيد عبدالنبى»، والدفعة 48 من كلية الدفاع الجوى، «دفعة اللواء أ ح أحمد كمال القلعاوى»، والدفعة الثانية لكلية الطب بالقوات المسلحة، «دفعة المشير فخرى/ محمد على فهمى»، والتى ضمت العديد من الوافدين من دول ليبيا وفلسطين والكويت واليمن ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والصومال الشقيقة.

وكان فى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، والمستشار عدلى منصور والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين وقدامى مديرى الكليات والمعاهد العسكرية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى.

بدأت مراسم الحفل بمرور خمس طائرات هليكوبتر فى سماء الكلية الحربية تحمل علم مصر وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إيذاناً ببدء الاحتفال.

تلى ذلك العرض الرياضى، والذى بدأ بعرض الدراجات الهوائية وتمرينات الكفاءة البدنية ورياضات الكاراتيه والكونغ فو ورياضة (المواى تاى) وهى رياضة تم استحداثها بالكلية الحربية، وقدم العرض أكثر من 1000 مقاتل من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من مختلف السنوات الدراسية، كما أظهرت مجموعة من طلبة كلية الدفاع الجوى مهاراتهم فى استخدام (المونشاكو).

وشكل الطلبة بأجسادهم شعار القوات المسلحة، احتفالاً بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر العظيمة، وكذا أرقام دفعات الخريجين للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وهم يؤدون التمرينات المختلفة التى عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية، وكانت الكلية الحربية حصلت على درع الكفاءة البدنية للكليات والمعاهد العسكرية، مما يعكس مدى الاهتمام باللياقة البدنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ جميع المهام.

وتضمن الاحتفال عرضاً لمعدلات الأداء لنخبة من طلبة القسم النهائى من مختلف التخصصات، وقام الطلبة، من مختلف الأجنحة بالكلية الحربية، بتجهيز مركبات القتال وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وإعداد وتجهيز الدبابات من طراز M1A1 للقتال، وتجهيز المدافع ذاتية الحركة للعمل مع فتح مراكز الملاحظة، وإقامة وتشغيل محطات الاستطلاع والإعاقة، وتحقيق وتأمين السيطرة الإشارية، وتجهيز العناصر الإدارية والطبية والفنية للعمل.

ونفذ الطلاب الاشتباك مع الأهداف المحددة طبقاً لأسبقيات الاشتباك لجميع الأسلحة، باستخدام مختلف المعدات والمركبات والأسلحة الصغيرة وطبقا للمعدلات القياسية.

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وعلى موسيقات طبول الحرب، تقدم طابور العرض العسكرى والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية، ومجموعات الخريجين من الكليات العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة وطلبة كلية الشرطة، فى أداء متميز وانضباط عسكرى راق يتقدمهم حملة الأعلام.

وتحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار.

وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة الخريجين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، حيث صدق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على النتيجة النهائية لامتحانات التخرج، وبلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة إلى الدفعات الجديدة.

وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الخريجين، وقلد الرئيس عبدالفتاح السيسى أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم وردد الخريجون يمين الولاء.

وعرضت إدارة الشؤون المعنوية فيلما تسجيليا بعنوان «قادة فى وجدان الأمة»، مستعرضا ملامح من بطولات القادة والذين كرمتهم القوات المسلحة بإطلاق أسمائهم على دفعات الخريجين الجدد.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد خلالها الدعم الهائل والمستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل القوات المسلحة لإعداد أجيال تتحلى بعقيدة التحدى وعزيمة الأبطال، كما وجه التهنئة لأسر الخريجين الجدد لما قدموه من مقاتلين أشداء يتباهى بهم شعب مصر العظيم، كما أوصى الخريجين بأن يكونوا قدوة فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم.

وأهدى أوائل الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، درع الكليات والمعاهد العسكرية بهذه المناسبة، كما أهدى عدد من أوائل الجامعات المصرية، الرئيس السيسى، درع الجامعات، مؤكدين أنهم يصطفون فى خندق واحد مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة فى مشهد وطنى مشرق يجسد قيمة ومكانة مصر المستقبل.