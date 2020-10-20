شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يبحث آليات إنشاء مجمع الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتكليف من الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وتنفيذا لما جاء باجتماع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

عقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أجتماع عاجل بحضور هدي فرج أمين عام الجامعة والمهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة الهندسبة والدكتور أحمد يحيي نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومنال مبروك مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وذلك لبحث آليات إنشاء مجمع الإختبارات الالكترونية.

وأكد الدكتور محمد شقيدف أنه بعد حصول الجامعة على السبق للتحضير لإنشاء أول مجمع للاختبارات الإلكترونية يعكف قطاع التعليم والطلاب بالجامعة على إنشاء مركز للاختبارات الإلكترونية متعدد الطوابق بسعة الفين طالب على ثلاث فترات يوميا.

وأكد أنه مع الأهمية الكبيرة التى توليها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات التحول الرقمي، خاصة فى مجال التعليم الجامعي أصبح لزاما على الجامعة وضع آليات إنشاء مجمع الإختبارات الإلكترونية بأسرع وقت ممكن مشيرا ألى أن الجامعة بالفعل لديها مجمع اختبارات ١ بكلية الطب بسعة ٤٢٠ جهاز وكذلك مجمع الاختبارات ٢ الجاري تجهيزة الان ومقره بكلية الطب البيطري بسعة ٥٠٠.

وأشار الدكتور محمد شقيدف أنه سيتم توريد الأجهزة للجامعات ومن ضمنهم جامعة القناة فى غضون ثلاث أشهر فقط ولذلك ينعمل بكل جهدنا لإنشاء مجمع الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

هذا وقام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإعطاء بعض التكليفات أهمها عمل قاعدة بيانات عن أعداد الطلاب بكل كلية و عدد أكبر دفعة بكل كلية وذلك حتى نتمكن من تجهيز الإمكانيات على حسب الأعداد.

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