شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقيم جامعة السويس احتفالية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والسيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس. يأتي ذلك بمناسبة أعياد اكتوبر العيد القومي لمحافظة السويس بحضور كوكبة من رجال الفكر والفن والسياسة، مع إقامة حفل غنائي لفرقة موسيقى الاوبرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة السويس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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