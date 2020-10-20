شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة جماعية لفيلم «الممر» في فعاليات اليوم الرياضي الأول بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم الرياضي الأول، وتفقد معسكرات استقبال الطلاب الجدد والقدامى في ٥ كليات بالحرم الجامعي الجديد.

ورافق رئيس الجامعة، الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور ياسر عبدالعاطي، مدير عام الشؤون الإدارية، ولفيف من عمداء وأمناء الكليات، ومديري رعاية شباب الكليات.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، إن فعاليات اليوم الرياضي شملت العديد من الفقرات الرياضية المحببة لدى الطلاب، أعقبها مشاهدة جماعية لعرض فيلم «الممر»، مؤكداً على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية لما تتركه من أثر إيجابي في بناء شخصية الطالب علمياً وبدنياً.

وتابع رئيس الجامعة، جولته داخل الحرم الجديد بتفقد معسكرات إستقبال الطلاب الجدد والقدامى في كليات الزراعة، والحقوق، والآداب، والآثار، والطب البيطري، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية والمتلعقة بجائحة فيروس «كرونا المستجد»، كما تابع أعمال التجميل والتشجير لمحيط الكليات بزراعات «خيمية» ذات ظل لزيادة الرقعة الخضراء داخل الحرم الجامعي الجديد، للحد من ارتفاع حرارة الطقس.

وألتقى رئيس الجامعة- خلال الجولة- بعدد كبير من الطلاب والطالبات، وتعرف منهم على إنتظام الدراسة والإعلان النهائي عن جداول المحاضرات، وتوفر وسائل المواصلات خارج الجامعة وداخلها، كما استمع إلى بعض المشكلات من الطلاب، وأصدر تعليماته بدراستها وسرعة حلها.

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