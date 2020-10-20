شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: لجان تفتيش مرت على جميع المحافظات استعدادا للتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع غرفة العمليات مع المحافظات الاستعدادات لواجهة تقلبات الطقس في الأيام المقبلة، كما أن هناك لجان تفتيش مرت على المحافظات.

وأكمل قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن اللجان مرت على المهمات في جميع المحافظين لبيان مدي الجاهزية والاستعداد لموجة التقلبات المقبلة بالنسبة لحالة الجو في مصر.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشرقة وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من "السلوم – سيوة – مطروح"، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية بنسبة 80% تقريباً، وذلك على " السلوم – مطروح – سيوة"، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة هلى بعض مناطق من البحيرة وكفر الشيخ.