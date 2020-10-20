شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة إذاعة القرآن الكريم السابقة عن صاحب فيديو السخرية: "ربنا يهديه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقاً، على انتشار فيديو يسخر من مقدمى إذاعة القرآن الكريم، قائلة: "الحرية لها حدود وأنت حر ما لم تضر ولكن التهكم غير مقبول، والحرية تكون وفقاً للمسئولية الاجتماعية ما لم تضر بالآخرين".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، تقديم تامر أمين عبر فضائية النهار، أن إذاعة القرآن الكريم شكلت وجدان وعقول المستمعين فى مصر والعالم العربى، كما أن العاملون فى الإذاعة على قدر كبير من الثقافة والإتقان للغة العربية.

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وأشارت الدكتورة هاجر سعد الدين، إلى أنه يجب على الأجيال الجديدة الانتباه للسخرية بدون وعى من القامات الدينية والإسلامية، قائلة: "طيب هو بيتريق والشباب اللى موجودين حواليه بيضحكوا على أيه وأنا بقول ربنا يهديه".

كان قد وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والذى ظهر فى فيديو تدوال على مواقع التواصل الاجتماعى .

وأكدت الهيئة في بيان، أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي، مشددة على أنها لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، بعدما قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسط.