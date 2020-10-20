شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تناقش كيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لسوق العقارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة إيمان العجوز رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إن النقابة برئاسة المهندس الاستشارى هشام أبو سنة رئيس النقابة، سوف تعقد مؤتمرا تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، غدا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 "بعنوان الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول، موضحه أنه من المقرر أن يدير جلسات المؤتمر الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة مهندسى الإسكندرية، والدكتور معتز طلبة رئيس الشعبة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين.

من جانبه، قال المهندس هشام أبو سنة، إن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار تفعيل دور نقابة المهندسين المصرية لدورها كاستشارى أول للدولة فى مجال تخصصها، وإيمانا بأن الإسكان أحد أهم المتطلبات التى تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بعد أثر جائحة كورونا وتاثيرها على سوق العقار فى مصر.

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ويناقش المؤتمر كيفية مواجهة التحديات الحالية فى سوق العقارات والتمويل والاستثمار العقارى وكيفية تضافر الجهود بقطاع الاسكان والمرافق والتمويل العقارى والعاملين بالمجال، للنهوض به والعمل معا لمواجهة هذه التحديات، كما يسعى المؤتمر لحشد كل الطاقات والإمكانيات سعيا لتعزيز القدرة التنافسية والعمل على اللحاق بركب التقدم والرقى، فى عالم تنازع على زعامته العديد من القوى التى اتخذت من التنافس شعارا وهدفا ولغة حوار. وتناقش أولى جلسات المؤتمر عدة محاور تتمثل فى عرض موقف الاستثمار العقارى الآن والرؤية المستقبلية له وكيفية اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية إلى سوق الاستثمار العقارى المتنوع، وكذا قانون الضرائب العقارية ما له وما عليه، بالإضافة إلى وثيقة التأمين على مدفوعات المشترين والتمويل العقارى.

فيما تناقش الجلسة الثانية دور الهيئات الرقابية المختلفة فى رقابة وتنظيم السوق العقارى والتمويل العقارى، وكيفية تضافر جهود قطاع الاسكان والتمويل العقارى للنهوض بالاستثمار العقارى ومعالجة حالات القروض المتعثرة، بالإضافة إلى كيفية استفادة التمويل العقارى من أزمة السيولة الحالية ومعوقات التسويق العقارى المصرى، وكذا دور البنوك والمؤسسات المالية فى دعم تنمية الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية، على أن تختتم فعاليات المؤتمر بجلسة ختامية ومناقشة حرة فى مختلف محاور المؤتمر.