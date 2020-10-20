شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تؤكد "ذروة الطقس السيئ ستكون من يوم الجمعة فى مناطق الدلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والمشرف العام على مركز التنبؤات بالوزارة الرى، إن هناك حالة من الاستقرار في الطقس تبدأ من غدا الأربعاء، مؤكدة أن ذروة الطقس السيئ ستكون من يوم الجمعة في مناطق الدلتا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن نهاية موجة الطقس السيئ ستكون الأحد المقبل، والسيول متوقعة في المناطق الجبلية والصحراوية.

وتابعت أن هناك جهدا كبيرا من جميع أجهزة الدولة لمواجهة الأمطار، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحديث تنبؤات الطقس يوميا.

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وفى السياق نفسه، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، وهناك لجان طوارئ بالمحافظات، وتوجيهات للمحليات بتطهير الترع والمصرف للاستعداد لتصريف كميات ضخمة من مياه الامطار.

وكانت الدكتورة إيمان سيد، قالت إن الدولة المصرية وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة والتى يمكن لها أن تؤثر على أراضى طرح النهر، التى يستخدمها بعض المواطنين، وتابعت: "هذا إنذار مبكر خوفاً من وقع خسائر اقتصادية على المواطنين".

وأضافت، أنه تم إعداد خرائط للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب المياه بنهر النيل وتم التنبيه على أصحاب المزارع السمكية أو المزارعين الواقعين بهذه المناطق، مشيرة إلى أن الانذار مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتابعت: "الدولة استخدمت التقنيات الحديثة فى رسم خريطة للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب مياه نهر النيل جراء الفيضانات المرتقبة".