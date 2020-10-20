شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يكشف آليات تقييم ومراجعة الشكاوى الواردة إليه من قبل المختصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس القومي للمرأة هو الجهة الوطنية التي تحافظ على حقوق المرأة، واختصاصه الأصيل تلقى ودراسة شكاوى السيدات والفتيات الخاصة بانتهاك حقوق المرأة وإحالتها إلى الجهات المختصة وإبلاغ السلطات العامة، مشيرة إلى أن ذلك الاختصاص جاء بنص القانون المنظم لعمل المجلس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد: "الشكاوى اللي بنتلقاها بيتم تقيمها ومراجعتها ومتابعتها من قبل مختصين نفسيين عارفين بيسألوا بيقولوا إيه علشان يحلوا المشكلة، ومكتب الشكاوى تلقى حوالى 54 ألف شكوى السنة دي، وبيتم التواصل معانا من خلال الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتس آب أو الأرقام الساخنة".

وقال: "عندنا ظهير قانوني قوى بيتابع القضايا الخاصة بحقوق المرأة، وفي تنسيق شبه يومي مع القطاعات المختلفة المتمثلة فى وزارة الداخلية والنيابة العامة، ووفقا للقانون مفيش أى جهة أخرى تتداخل في اختصاصات المجلس".