شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأسبوع الجارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إنه كان هناك اجتماعا أمس الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة حالة الطقس، حيث أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيان ينص على حالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس غير المستقرة بدأت على السواحل الغربية للبلاد كما كان متوقعا فى السلوم ومطروح والضبعة، وغدا تمتد لمناطق من الوجه البحرى مثل كفر الشيخ والبحيرة، وتكون أمطار متوسطة الشدة.

وتابعت: "أما من يوم الخميس وحتى يوم الأحد تبدأ تزيد فرص الأمطار حيث ستكون كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة.