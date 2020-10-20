شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: واجهنا الهجرة غير الشرعية بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن قرار الرئيس السيسى بعودة وزارة الهجرة كان بداية عودة الثقة للمصري بالخارج فى دولته ومن وقتها ويدرك المصرى بالخارج مدى حرص الدولة المصرية على أبناءها فى الخارج .

وأضافت وزيرة الهجرة خلال استضافتها، ببرنامج الحياة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفي شردى، على قناة الحياة، قائلة: "المصريون بالخارج كان عندهم نظرة أن الدولة مش شايفاهم وهو الأمر الذى انتهى بحرص للدولة على أبنائها فى الخارج وحرصها على مشاركتهم فى كافة الاستحقاقات الدستورية". وتحدثت وزيرة الهجرة، عن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التى أطلقتها الوزارة بتكليف من الرئيس السيسى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة أنها زارت 4 محافظات فى ضوء المبادرة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافته إلى أنه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة يتم تدريب الرائدات الريفيات للتوعية بخطورة هذه الظاهرة.

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وأشارت الوزيرة، إلى أنه هناك تعاونا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء المبادرة لتعريف الشباب فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمشروعات والقروض التى يقدمها الجهاز للشباب.

وأكدت قائلة: "واجهنا ظاهرة الهجرة غير الشرعية بتدريب العمالة وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب".