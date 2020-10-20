وزيرة الهجرة تتابع غرفة متابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات متابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت وزارة الهجرة في بيان لها، الثلاثاء، أن غرفة العمليات تلقت كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وقالت مكرم إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عددا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الإنترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

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وورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فقد تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات لتمكين المصريين هناك من أداء الواجب الانتخابي.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الاستفسارات دارت حول كيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم طباعة بطاقتي الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية من خلال الدخول على هذا الرابط المباشرhttps://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote الخاص بطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي ورقم التسجيل السري الخاص بالمواطن.

ولفتت إلى أنه وردت استفسارات حول إمكانية التصويت في الانتخابات بدون تسجيل البيانات، فقد تم التأكيد على حتمية تسجيل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتمكن المصري بالخارج من التصويت في العملية الانتخابية، وقد انتهت فترة التسجيل على الموقع والتي كان مقرر لها في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم خطوات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب حتى يتمكن المواطن من التصويت، حيث يجب أن يكون الناخب قد سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، ثم الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به لكي يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة وتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي ٢ و٣ نوفمبر للمرحلة الثانية والتي تتضمن 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.