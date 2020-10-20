تدشين المرحلة الأولى للمشروع التنموي لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

دشنت جامعة حلوان اليوم المرحلة الأولى للمشروع التنموي المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان، وذلك في إطار توجيه القيادة السياسية لدعم أهداف رؤية مصر 2030، وسعيًا من جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة التي تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، تحت الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن الجامعة، إن تطوير العشوائيات جزء من مسؤولية الجامعة الاجتماعية من خلال تطوير البنية التحتية ومبادرات النظافة والتشجير من جانب وتنظيم المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية من جانب آخر، موضحا أهمية مد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع المحيط.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن اهتمام الجامعة بتطوير المناطق العشوائية التزامًا منها بمسؤوليتها المجتمعية في خدمة المناطق المحيطة وتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي إيجابي لسكان هذه المناطق يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتحقيق أهداف تنموية تخدم الوطن وتزيد ولاء وانتماء المواطنين، مضيفا أن منطقة كفر العلو ستكون نقطة انطلاق لتطوير مناطق أخرى بحلوان.

من ناحيته، أكد الدكتور حسام رفاعى أهمية الدور المجتمعي لجامعة حلوان في تنمية البيئة المحيطة واستغلال أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس، في تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة.

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وشمل برنامج الافتتاح أعمال التطوير، ومتابعة أعمال طلاب كلية التربية الفنية لتجميل الأسوار بمنطقة كفر العلو فضلا عن قيام جامعة حلوان بإهداء وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة بالتعاون مع حي حلوان.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أنه تم حصر الاحتياجات الأساسية للمنطقة وسكانها وضع جدول زمنى للعمل على تطوير منطقة كفر العلو وتنسيق العمل مع جهات حكومية واهلية بعضها بالمنطقة والأخرى خارج المنطقة بهدف العمل على تنفيذ المشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان، وذلك وفقا لمجموعة من المراحل من خلال عقد مذكرات تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى مثل اتحاد الصناعات، وذلك بهدف إحداث التغيير المطلوب لتحسين مستوى المعيشة من خلال المبادرات المختلفة وجوانب أخرى ليستفيد منها مجتمع كفر العلو من هذه الجهات، لتقديم الدعم للمواطنين بهذه المنطقة وفقًا للاحتياجات المدروسة.

وشاركت العديد من الجهات في تنفيذ برنامج المرحلة الأولى من خلال قيام كليات التربية الفنية بعمل ورش تدريب للأطفال بالمدارس وأيضا تجميل أسوار المدارس الابتدائية بالمنطقة، وشاركت كلية التربية بالتوعية بدور الجامعة في محو الأمية، وكلية الاقتصاد المنزلي في تنفيذ برنامج تدريبي لقياس اتجاهات السيدات نحو الإستفادة من التدريب من أجل التشغيل على الحرف والصناعات الجلدية والتطريز وغيرها، وشاركت كلية التمريض في قياس السكر والضغط للمواطنين، وأيضا تم عقد ندوة تثقيفية حول اكتساب المناعة بالطرق العلمية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة، كما قدمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة عن برنامج مودة ضمن مبادرات الرئاسة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وشارك صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في حملة توعية وتوزيع بروشور تثقيفى عن أضرار الإدمان بمشاركة مع متطوعي شباب كفر العلو و متطوعى صندوق الإدمان.