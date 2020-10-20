طقس الـ24 ساعة المقبلة.. درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية مائلًا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وأضافت الهيئة أن سقوط الأمطار، يبدأ فى الصباح الباكر بأمطار خفيفة على السلوم تمتد مع تقدم ساعات الصباح إلى النجيلة تكون متوسطة الشدة ومتوسطة على مطروح، ثم من بعد الظهر تتقدم تدريجيًا إلى فوكا والضبعة وسيدى عبدالرحمن والإسكندرية تكون خفيفة وتمتد خفيفة إلى شمال البحيرة ومناطق متفرقة من كفر الشيخ والمحلة الكبرى.
وتابعت الهيئة: "تعاود الأمطار مساء على الضبعة وسيدى عبدالرحمن والعلمين والإسكندرية متوسطة الشدة، وتشتد ليلا على سيدى عبدالرحمن والإسكندرية".
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجود البحري 31 – 20، السواحل الشمالية الغربية 30– 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 – 26، شمال الصعيد 35 – 20، جنوب الصعيد 39 – 25 درجة مئوية.
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