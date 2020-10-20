"الموت داخل بالوعة صرف بالمنيب وتفاصيل مقتل الطفلة ملك على يد خالتها".. نشرة الحوادث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"خناقة في الزفة".. كواليس مشاجرة بالخرطوش أفسدت حفل زفاف بالعياط

في أمسية تسودها الفرحة، انطلق موكب زفاف عروسين يجوب شوارع مركز العياط جنوب الجيزة. ليلة انتظرتها أسرتا العروسين بعد شهور من التحضير إلا أن ثمة خلاف انقلبت معه الأمور 180 درجة. حل الحزن بدلا من الفرحة، أصوات طلقات الخرطوش تصدرت المشهد وليس الألعاب النارية المعتادة معلنة سقوط 3 مصابين.

"طعنوه في قلبه".. تفاصيل مقتل طالب على يد زملائه بالمرج

أمرت النيابة العامة بحبس طالب ، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بضبط وإحضار طالبين آخرين؛ لاتهامهم بقتل طالب خلال مشاجرة بمنطقة عزبة النخل .

رفض طعن استبعاد "صبورة السيد" من انتخابات النواب لرفعه بعد انتهاء المدة القانونية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محمد حامد سالم المحامي، ضد "صبورة محمد صالح" المرشحة لانتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن الدائرة الثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، لرفعه بعد انتهاء المدة القانونية الخاصة بتقديم الطعون الانتخابية.

علاقة عاطفية انتهت بجثة متفحمة.. فتاة تشعل النار في نفسها بالعياط

Advertisements

لم تستطع فتاة عشرنية تحمل وطأة تداول صور فاضحة لها تشير إلى علاقتها مع شاب.

رحلة عمل انتهت بجثتين ومصاب.. الموت داخل بالوعة صرف بالمنيب

كعادتهم كل صباح، استيقظ 3 عمال مبكرا في رحلة يومية محفوفة بالمخاطر. انتظم الثلاثة في موقع مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بحي المنيب غرب محافظة الجيزة حيث المشهد الأخير لاثنين منهم.

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العُرفي

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت زعم الزواج العرفي بقصر النيل.

"أنا هبلغ عن الدولاب".. تفاصيل مقتل الطفلة ملك على يد خالتها وزج خالتها بالقطامية

"أنا هبلغ عن الدولاب".. بتلك الكلمات هددت الطفلة "ملك" 13 سنة، خالتها وزوج خالتها التي كانت تقيم برفقتهم بعد زواج والدها من أخرى وحبس والدتها في قضية مخدرات.

ضبط 21 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية بمحيط المدارس والجامعات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عدة حملات أمنية استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.