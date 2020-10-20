شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعي.

وأضاف شوقى عبر صفحته على فيس بوك: "هذا القرار من اختصاص المحافظين حسب الحالة فى كل محافظة على حدة".

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشرقة وشبورة مائية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق من "السلوم – سيوة – مطروح"، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما يتوقع خبراء الأرصاد، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية بنسبة 80% تقريبًا، وذلك على " السلوم – مطروح – سيوة"، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة هلى بعض مناطق من البحيرة وكفر الشيخ.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.