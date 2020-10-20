موجز أخبار مصر..السيسى يحذر من إسقاط الدول بحشد الرأى العام بالكذب والافتراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسى، من فكرة محاولة إسقاط الدول من خلال حشد الرأى العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء، قائلا: "ده كلام أنا بقولوا دلوقتى لمهام تضاف للجيش والشرطة مع أبناء مصر المجندين سواء فى الجيش أو الشرطة.. من فضلكم لابد من التوعية.. ولازم نبقى فاهمين كويس التوعية.. وقلنا الكلام ده من 7 سنين أن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعنى ايه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التى تقابلها".

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

السيسى يحذر من إسقاط الدول بحشد الرأى العام بالسلب والتشكيك والكذب والافتراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الفكرة فى محاولة إسقاط الدول من خلال حشد الرأى العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء، قائلا: "ده كلام أنا بقولوا دلوقتى لمهام تضاف للجيش والشرطة مع أبناء مصر المجندين سواء فى الجيش أو الشرطة.. من فضلكم لابد من التوعية.. ولازم نبقى فاهمين كويس التوعية.. وقلنا الكلام ده من 7 سنين أن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعنى ايه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التى تقابلها".

وأضاف الرئيس السيسى، فى رسالته للخريجين الجدد من الكليات العسكرية خلال حفل التخرج المقام فى الكلية الحربية: "ألف مبروك وموفقين.. ودائما بصحة وسلامة عافية وقوة وفتوة لأجل خاطر بلدنا مصر وحمايتها.. ربنا يوفقكم ويحفظكم.. شكرا جزيلا".

السيسي محذرا من الحروب الحديثة: هدفها إزاى تحرك الشعوب لإيذاء بلادهم

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التأكيد على خريجى الكليات والمعاهد العسكرية، على أهمية الالتزام والانتباه والعلم والتحصن به، مضيفا: "محتاجين كمان تبذلوا الجهد فيه مع اشقائكم المجندين الموجودين معاكم فى وحداتكم، وهو موضوع الوعي".

البنك الدولى يشيد بالاقتصاد المصرى والنمو الإيجابى رغم الجائحة ويتوقع نموا 5.8% عام 2023

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الاقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة كورونا، تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ خلال الفترة من 2016-2019، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة فى كافة القطاعات على تعزيز تماسك الاقتصاد رغم جائحة كورونا، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.

الأرصاد تحذر: موجة عدم الاستقرار مستمرة حتى الأحد وأمطار رعدية تصل للسيول

تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، حتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن من المتوقع أن تسقط الأمطار اليوم الثلاثاء، تكون متوسطة على السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة ) وتكون خفيفة على الإسكندرية.

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رئيس الوزراء: هدفنا خلق فرص عمل جديدة وتحسين مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة.. صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية.

أول تعليق لصاحب فيديو إذاعة القرآن الكريم: مقصدتش أقلل من حد ولم أسخر من الدين

حصل ”الخليج 365” على أول تعليق من صاحب الفيديو المثير للجدل الذى تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى اعتذر عن وصول الفيديو للناس بهذا الشكل، مؤكدًا أنه لم يقصد التقليل من أحد ولم يسخر من الدين. وذلك بعد إعلان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها.

الزراعة تعلن احتلال صادرات الموالح المركز الأول عالميا بـ 1.398 مليون طن

ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى قس وزارة الزراعة، أن إجمالي صادرات مصر من الموالح المصرية "البرتقال" بلغت مليونا و398 ألفا و25 طنا، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 14 أكتوبر، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

مستشار الرئيس: كورونا أثر على اقتصاد العالم أكثر من الحرب العالمية الأولى والثانية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، في تصريح خاص لــ" الخليج 365 " أن جائحة فيروس كورونا أثرت على العالم أجمع في جميع النواحى الاقتصادية، والاجتماعية في العالم، أكثر من تأثير الحرب العالمية الأولى والثانية.

وأضاف تاج الدين: "مأمنين مصر من اللقاحات، وهناك مبادرتان عالميتان توفران لقاحات فيروس كورونا في العالم، وهما مبادرة مؤسسة "جافى" ومبادرة كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، موضحا أن مصر مشتركة في هذه المبادرات، وسنحصل على حصتنا من هذه اللقاحات بنسبة 20 % من عدد السكان، موضحا أنه لا تستطيع أى جهة أن توفر اللقاحات لجميع السكان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة لقاحات الانفلونزا هذا العام 5 أضعاف الاعداد في السنوات الماضية، لتغطى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم كبار السن، والعاملين في القطاع الصحى، لأنهم يعالجون الناس، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل.

الصحة تؤكد أهمية لقاح الأنفلونزا: أفضل وسيلة للحماية من المرض خلال الشتاء

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا للحفاظ على صحة المواطن وقالت أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الإنفلونزا خلال فترة الشتاء.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن هناك خطوات يجب إتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الانفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.