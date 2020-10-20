شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: برلمان 2020 يحظى باهتمام كبير من المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن فريق الوزارة عمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر، والتي بدأت فعالياتها أمس الاثنين؛ بطباعة بطاقات الاقتراع واختيار المصريين بالخارج لمن يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2020، واستمرت أيضا اليوم، ثم ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات.

وأشارت وزيرة الهجرة خلال استضافتها، ببرنامج الحياة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفي شردى، على قناة الحياة، إلى أن انتخابات مجلس النواب لها أهمية خاصة عند المصريين بالخارج، قائلة: "برلمان 2020 يحظى باهتمام كبير من المصريين بالخارج، لأن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب به، ولدينا 8 مقاعد للمصريين بالخارج، وجميعنا نعول عليهم الكثير في التعاون بين وزارة الهجرة والبرلمان الجديد".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن جائحة كورونا منعتنا من مشاهدة المشهد الإيجابي الذي كنا نشاهده في كافة الاستحقاقات السابقة، وتوافد المصريين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد اتاحت التصويت عبر آلية البريد السريع بسبب انتشار "كورونا" حفاظًا على صحة المصريين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن غرفة العمليات التى شكلتها الوزارة كانت على تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل.