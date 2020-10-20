شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: رصدنا هطول أمطار على السلوم والإسكندرية ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شاهين، مدير التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة عدم استقرار في الطقس، وهناك احتمالات لسقوط أمطار، وهناك سقوط أمطار حاليا في الإسكندرية، وهي أمطار متوسطة وستزيد غزارتها خلال الأيام القادمة، وستمتد للقاهرة، مشيرا إلى أنها لن تكون موجة عنيفة كالتي شهدتها مصر في الفترات السابقة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "رصدنا هطول أمطار على السلوم والإسكندرية ومرسى مطروح، وهتزيد طبعا في الأيام القادمة، وبناشد المواطنين أنهم يتابعوا النشرة الجوية بشكل يومي، لمعرفة حالة الطقس".

وقال: "العالم كله بيعاني من أعمال الرصد بسبب فيروس كورونا وقلة عدد القائمين على الرصد، ومصر تعتبر من أكثر دول العالم في عمليات الرصد بسبب توافر أعداد القائمين على الرصد".