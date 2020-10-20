شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تناشد المصريين بالخارج سرعة إرسال المظاريف لمقرات البعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد وتاريخ تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب وهناك تعاون وثيق بين الوزارة والهيئة لإعلام المواطنين بالخارج بكافة إجراءات التصويت والرد على استفساراتهم.

ولفتت إلى أنه منذ إعلان تواريخ تصويت المصريين بالخارج وغرفة عمليات الوزارة بدأت عملها للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج .

وقالت وزيرة الهجرة خلال استضافتها ببرنامج الحياة اليوم والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفي شردى، على قناة الحياة ، إلى أنه على المصريين بالخارج سرعة إرسال المظاريف للبعثات الدبلوماسية عبر البريد السريع خلال الثلاثة أيام المقبلة .

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وأوضحت أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وضعنا كافة البيانات الخاصة بمواعيد انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية وتقسيمات الدوائر وغيرها من معلومات خاصة بانتخابات مجلس النواب .

وأضافت وزيرة الهجرة ، أن الهيئة الوطنية هى المنوط بها إعلان النتيجة، موضحة أنه بداية من غدا ولمدة 3 أيام يتم تسليم المظاريف عبر البريد السريع الحكومى ، لافته إلى أن انتخابات المصريين بالخارج المرحلة الثانية تنطلق يومى 2 و 3 نوفمبر فى 13 محافظة .