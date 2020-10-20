شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم المكفوفين بحفل "العصا البيضاء" بحضور وزيرة الهجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، اليوم، على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء (رمز الاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية)، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



ويقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم 15 من شهر أكتوبر كل عام، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وإلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، ومعالجة الآثار السلبية للعزل الاجتماعي الذي يتعرضون له.



تضمن الاحتفال عروضًا متنوعة من بينها فقرات ألحان وترانيم وأغانٍ وطنية قدمها مكفوفون من محافظات مختلفة، كما تضمن كلمات لعدد من المسؤولين المعنيين داخل الكنيسة وخارجها بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا وأصحاب الإعاقات البصرية خصوصًا، بالإضافة إلى كلمة قداسة البابا التي تحدث فيها عن الطاقات والمواهب التي يتمتع بها أصحاب العصا البيضاء، وعبر فيها عن اهتمامه الشخصي بخدمة المكفوفين، كما ألقت وزيرة الهجرة كذلك كلمة ركزت فيها على يوم العصا البيضاء وما يمثله من معانٍ وعن الرموز التي تساعد في تمكين أصحاب الإعاقة البصرية، وأشارت الوزيرة إلى دور الكنيسة القبطية في أزمة العالقين في كينيا كمثال للمؤسسات المهتمة بمساعدة الغير، وأشارت إلى مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والكنيسة يخص المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة.

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وعقب انتهاء الكلمات قدم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، درع تكريم لقداسة البابا الذي قدم بدوره درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم، ووزع الهدايا على أحبار الكنيسة وممثلي الجمعيات والخدمات المختلفة الحاضرين، كما كرم قداسته عددًا من الحاصلين على درجة الدكتوراه.

