شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة بناء مخالف في طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، من إزالة فورية وفك الأخشاب لحالة بناء مخالف بدون ترخيص. جاءت الإزالة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التصدي لمخالفات البناء وبتعليمات من رئيس مركز ومدينة طوخ. وحذر رئيس الوحدة من أي محاولات للبناء المخالف كي لا يتم إزالتها فزرا، والتعرض للمساءلة القانونية. إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالقليوبية إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالقليوبية إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالقليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة فورية لحالة بناء مخالف في طوخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.