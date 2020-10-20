شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر السنوي الثالث لمجالس كنائس بنسلڤانيا يناقش «التحديات العصرية للخدمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند وويست ڤرچينيا المؤتمر السنوي الثالث لمجالس كنائس الإيبارشية، عبر تطبيق زووم.

عقد المؤتمر، الذي امتدت دعوته هذا العام لتشمل كهنة الإيبارشية وأمناء خدمتها وخدامها، بحضور نيافة الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية و١٥٧ مشاركًا، وحمل عنوان «التحديات العصرية للخدمة».

دارت الكلمات بالمؤتمر حول تأثيرات وعواقب الاعتداءات الجنسية على الأصعدة النفسية والروحية والاجتماعية والقانونية، ودور البيت والكنيسة في مناهضتها والحماية منها.